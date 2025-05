So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:26 fällt Bitcoin -0,53 Prozent auf 107.246,93 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 107.818,87 US-Dollar.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 14,67 EUR beträgt die Performance seit Auflage 59,1 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (421,44 US-Dollar) geht es um -1,66 Prozent auf 414,43 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Ethereum-Kurs um -1,32 Prozent auf 2.496,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.530,22 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (95,62 US-Dollar) geht es um -1,18 Prozent auf 94,49 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -1,56 Prozent auf 2,294 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 2,331 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Cardano-Kurs um -1,52 Prozent auf 0,7345 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7459 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -0,14 Prozent auf 402,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 403,29 US-Dollar.

Daneben wertet IOTA um 12:26 ab. Es geht -2,24 Prozent auf 0,2026 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2073 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0070 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0066 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,2859 US-Dollar) geht es um -1,38 Prozent auf 0,2819 US-Dollar nach unten.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0124 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0112 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -1,37 Prozent auf 22,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 23,20 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der NEO-Kurs um -2,31 Prozent auf 6,340 US-Dollar. Gestern war NEO noch 6,491 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.