Underweight für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 38 auf 36 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Verschiebung der Investitionen im Bereich Datenzentren vom "grey space" der notwendigen Betriebseinrichtungen hin zum "white space" der Server, Switches und Datenspeicherung dürfte deutlichen Einfluss auf Europas Elektronikkonzerne haben, schrieb George Featherstone in seiner am Dienstag vorliegenden Branchen-Analyse. Der Marktkonsens habe dieses Szenario noch nicht eingepreist.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte um 11:33 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.8 Prozent auf 47.93 CHF. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 24.89 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belief sich zuletzt auf 259’806 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 gab die Aktie um 0.4 Prozent nach. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 17.07.2025 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 15:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.