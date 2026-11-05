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Krypto-Marktbericht 05.11.2026 12:43:06

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Kryptokurse am Donnerstagmittag.

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Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagmittag um 0,37 Prozent auf 80.204,97 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 80.505,20 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 15,5 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 55,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (56,29 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,99 Prozent.

Zudem gibt Ethereum am Donnerstagmittag nach. Um 0,44 Prozent auf 2.415,18 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 2.425,87 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:31 auf. Es geht 2,48 Prozent auf 289,20 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 282,19 US-Dollar stand.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,306 US-Dollar am Vortag auf 1,317 US-Dollar nach oben (0,81 Prozent).

Daneben fällt Monero um 1,11 Prozent auf 635,84 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 643,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1976 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1982 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1659 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1681 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3185 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 0,64 Prozent auf 716,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 720,63 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0768 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0772 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,86 Prozent auf 96,46 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 95,64 US-Dollar.

Nach 8,766 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Donnerstagmittag um 0,15 Prozent auf 8,753 US-Dollar gesunken.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,46 Prozent auf 11,52 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,47 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 1,01 Prozent auf 0,9228 US-Dollar, nach 0,9321 US-Dollar am Vortag.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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