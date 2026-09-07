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Krypto-Marktbericht 07.09.2026 12:43:06

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln.

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Im Minus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,36 Prozent schwächer bei 79.416,18 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 80.513,82 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 12,1 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,95 Prozent auf 56,12 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 55,05 US-Dollar wert.

Nach 2.521,85 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Montagmittag um 1,27 Prozent auf 2.489,88 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 1,65 Prozent auf 256,70 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 261,01 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 1,70 Prozent auf 1,400 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,424 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Monero bei 536,02 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (540,63 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,2190 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2233 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1868 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:31 auf 0,1914 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3369 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 1,39 Prozent auf 743,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 754,02 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0897 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana am Montagmittag nach. Um 1,53 Prozent auf 104,98 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 106,61 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,17 Prozent auf 7,889 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 7,902 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 13,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,22 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Montagmittag lag der Sui-Kurs bei 0,8144 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,8108 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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