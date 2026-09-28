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KI-Offensive 28.09.2026 10:10:36

SAP-Aktie im Plus: Chef sieht historische Wachstumschance

SAP-Aktie im Plus: Chef sieht historische Wachstumschance

SAP-Chef Christian Klein sieht für seinen Konzern durch neue KI-Produkte eine historische Chance für deutliches Wachstum.

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"Für SAP eröffnet sich gerade die grösste Chance für einen weiteren wirklichen Schub", sagte Klein der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Investoren erwarteten eine Umsatzbeschleunigung. "Die Chance, dass SAP noch einmal über sich hinauswächst, war nie grösser", sagte Klein. Durch die Software zur Unternehmensteuerung, das Industriewissen und die Fülle an Daten wolle SAP einen "einzigartigen Vorteil" ausspielen.

Der unweit des Hauptsitzes aufgewachsene Klein ist bereits seit 1999 bei SAP und seit 2019 Vorstandsvorsitzender. Klein richtet den Softwarekonzern gerade stark auf neue Geschäfte mit KI-Produkten aus, nachdem er in den Jahren zuvor eine Verlagerung der Geschäfte in die Cloud angestossen hatte.

Auf einer Kundenkonferenz Mitte Mai in den USA hat SAP das "autonome Unternehmen" vorgestellt. Mit einer einheitlichen KI-Plattform sollen die Geschäftsabläufe der Kunden optimiert werden. SAP-KI-Agenten sollen Klein zufolge in den Geschäftsprozessen, Daten und der Unternehmensteuerung verankert werden, Ergebnisse liefern und Kosten einsparen.

Klein: KI in Unternehmenswelt vor breitem Durchbruch

SAP wäre auch mit der Weiterentwicklung von Software und Applikationen gut vorangekommen, sagte Klein. "Aber KI-Agenten geben unseren Kunden - und damit uns - einen ganz anderen Hebel", sagte der 46 Jahre alte Konzernlenker. "In der Unternehmenswelt steht die KI im Moment kurz vor dem breiten Durchbruch", sagte Klein. Jetzt gehe es darum, die Stärken der eigenen Plattform im grossen Massstab bei den Kunden unter Beweis zu stellen. "Wir sehen grosse Fortschritte und sind überzeugt, dass SAP-Agenten am Ende bessere Ergebnisse bringen", sagte Klein. Allein auf die grossen Sprachmodelle bekannter KI-Firmen zu setzen, hätte SAP hingegen austauschbar gemacht.

"Unsere KI-Agenten erzielen enorme Produktivitätsgewinne", sagte Klein. Er denke, dass die Kunden schrittweise immer mehr Verantwortung an die Agenten übertragen. "Aber ein KI-Agent wird in kritischen Unternehmensbereichen auch künftig nicht zu 100 Prozent autonom agieren", sagte Klein. Am Ende trage immer ein Mensch die Verantwortung.

SAP zählt zu den wertvollsten DAX-Konzernen. 2025 stieg der Erlös des Konzerns dank des starken Zuwachses bei Cloudsoftware um acht Prozent auf 36,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 7,5 Milliarden Euro.

Via XETRA notiert die SAP-Aktie zeitweise 0,31 Prozent höher bei 186,50 Euro.

/rwi/DP/mis

BERLIN/WALLDORF (awp international)

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Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com
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