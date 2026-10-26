|Krypto-Marktbericht
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26.10.2026 09:48:20
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen.
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Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,34 Prozent auf 80.114,06 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 79.841,00 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 17,6 Prozent.
Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 56,47 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (56,54 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,12 Prozent.
Währenddessen wird Ethereum bei 2.326,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.317,36 US-Dollar).
Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 0,34 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 278,18 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 277,24 US-Dollar wert war.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,291 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:40 bei 1,286 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 0,31 Prozent auf 588,08 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 589,89 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2033 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2029 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1670 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1687 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3299 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3299 US-Dollar.
Daneben wertet Binancecoin um 09:40 auf. Es geht 0,03 Prozent auf 736,36 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 736,13 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0765 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,0769 US-Dollar beziffert.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 101,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (100,84 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,26 Prozent.
Indes steigt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 8,868 US-Dollar am Vortag auf 8,900 US-Dollar nach oben (0,36 Prozent).
Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,18 Prozent auf 11,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,39 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9140 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:40 auf 0,9137 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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