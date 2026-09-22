Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

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Commodities im Blick 22.09.2026 13:17:06

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Für den Goldpreis ging es am Mittag bergab. Der Preis verlor um 13:13 Uhr um -0,68 Prozent auf 4.313,96 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.343,59 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -0,85 Prozent auf 65,49 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 66,05 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.801,50 US-Dollar am Vortag auf 1.788,50 US-Dollar nach unten (--0,72 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -1,03 Prozent auf 1.291,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.304,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 13:04 Uhr steht ein Minus von -2,19 Prozent auf 98,14 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 100,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 13:14 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -5,39 Prozent auf 90,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,78 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Haferpreis bei 4,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,16 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,18 Prozent.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -0,27 Prozent auf 2,76 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Kakaopreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3.961,00 Britische Pfund) geht es um -2,20 Prozent auf 3.874,00 Britische Pfund nach unten.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Maispreis -0,92 Prozent niedriger bei 5,38 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 5,43 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,66 Prozent auf 13,19 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 13,28 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,71 Prozent auf 364,00 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 366,60 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,36 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,68 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Dienstagmittag nach. Um -2,00 Prozent auf 0,17 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,28 Prozent auf 2,84 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,84 US-Dollar.

Derweil notiert der Milchpreis bei 16,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (16,16 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,19 Prozent.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 129,18 US-Dollar am Vortag auf 127,07 US-Dollar nach unten (--1,64 Prozent).

Zudem gibt der Holzpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,09 Prozent auf 534,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 535,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com
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