|Rohstoffkurse im Fokus
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08.08.2026 10:13:20
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.
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Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.342,26 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.342,26 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
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