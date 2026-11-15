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15.11.2026 12:43:06
Kryptokurse am Sonntagmittag
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.
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Am Sonntagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:31 kletterte Bitcoin um 2,08 Prozent auf 65.415,97 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (65.415,97 US-Dollar).
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 9,16 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -0,7 Prozent.
Nach 44,18 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagmittag um 3,08 Prozent auf 45,54 US-Dollar gestiegen.
Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 3,66 Prozent auf 1.832,44 US-Dollar, nach 1.767,77 US-Dollar am Vortag.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 4,69 Prozent auf 209,10 US-Dollar, nach 199,74 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ripple-Kurs 6,08 Prozent stärker bei 0,9644 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,9091 US-Dollar.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 6,92 Prozent auf 502,88 US-Dollar, nach 470,31 US-Dollar am Vortag.
Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,1468 US-Dollar am Vortag auf 0,1553 US-Dollar nach oben (5,82 Prozent).
Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Stellar-Kurs 4,20 Prozent stärker bei 0,1392 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1336 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3081 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3066 US-Dollar.
Währenddessen wird Binancecoin bei 597,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (580,71 US-Dollar).
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0570 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0592 US-Dollar beziffert.
Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 3,37 Prozent auf 72,36 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 70,00 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Avalanche um 2,46 Prozent auf 7,255 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 7,081 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 8,835 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 4,88 Prozent auf 9,265 US-Dollar gestiegen.
Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 4,92 Prozent auf 0,7315 US-Dollar, nach 0,6971 US-Dollar am Vortag.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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