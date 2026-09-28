Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’943 0.0%  SPI 19’759 -0.1%  Dow 51’456 -0.7%  DAX 25’407 0.0%  Euro 0.9459 0.3%  EStoxx50 6’310 0.1%  Gold 4’121 -3.9%  Bitcoin 69’274 -1.2%  Dollar 0.8323 0.4%  Öl 107.8 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Kryptokurse am Nachmittag
Nestlé-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
Evonik-Aktie gesucht: BASF-Übernahmeangebot anscheinend zurückgewiesen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
Suche...
Plus500 Depot
Krypto-Marktbericht 28.09.2026 17:23:14

Kryptokurse am Nachmittag

Kryptokurse am Nachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 83.169,88 US-Dollar und damit 1,52 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 84.451,02 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 11,09 EUR notiert.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 2,49 Prozent auf 69,40 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 71,17 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,69 Prozent auf 2.667,86 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.686,45 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 7,05 Prozent auf 308,93 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 332,38 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 1,91 Prozent auf 1,486 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,515 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 3,93 Prozent auf 526,81 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 548,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Cardano nach. Um 5,12 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2415 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2546 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2154 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,2169 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3339 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 777,76 US-Dollar am Vortag auf 759,06 US-Dollar nach unten (2,40 Prozent).

Derweil geht es für den Dogecoin-Kurs bergab. Dogecoin sinkt 4,22 Prozent auf 0,0924 US-Dollar, nach 0,0965 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 118,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (121,94 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,08 Prozent.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 5,57 Prozent auf 10,26 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 10,87 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,46 Prozent auf 14,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,01 US-Dollar wert.

Daneben fällt Sui um 8,89 Prozent auf 1,151 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,263 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung

Bildquelle: r.classen / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?