|Krypto-Marktbericht
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28.09.2026 17:23:14
Kryptokurse am Nachmittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag.
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 83.169,88 US-Dollar und damit 1,52 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 84.451,02 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,3 Prozent aufweist und bei 11,09 EUR notiert.
Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 2,49 Prozent auf 69,40 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 71,17 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,69 Prozent auf 2.667,86 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.686,45 US-Dollar wert.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 7,05 Prozent auf 308,93 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 332,38 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 1,91 Prozent auf 1,486 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,515 US-Dollar.
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 3,93 Prozent auf 526,81 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 548,36 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gibt Cardano nach. Um 5,12 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2415 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2546 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2154 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,2169 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3339 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 777,76 US-Dollar am Vortag auf 759,06 US-Dollar nach unten (2,40 Prozent).
Derweil geht es für den Dogecoin-Kurs bergab. Dogecoin sinkt 4,22 Prozent auf 0,0924 US-Dollar, nach 0,0965 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 118,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (121,94 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,08 Prozent.
Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 5,57 Prozent auf 10,26 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 10,87 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,46 Prozent auf 14,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,01 US-Dollar wert.
Daneben fällt Sui um 8,89 Prozent auf 1,151 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,263 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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