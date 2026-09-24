Kryptokurse am Nachmittag

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Krypto-Marktbericht 24.09.2026 17:23:14

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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 0,71 Prozent auf 83.762,64 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 84.364,47 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 11,21 EUR notiert.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17,67 Prozent auf 72,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 61,65 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,83 Prozent auf 2.660,86 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.683,07 US-Dollar wert.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,46 Prozent auf 335,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 337,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,499 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:10 bei 1,499 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 552,60 US-Dollar am Vortag auf 546,85 US-Dollar nach unten (1,04 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 3,59 Prozent auf 0,2468 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,2382 US-Dollar.

Daneben steigt Stellar um 2,06 Prozent auf 0,2061 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2019 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3419 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,3396 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 777,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (766,53 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,46 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0946 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0925 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 114,83 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (114,86 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Avalanche seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 10,26 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Avalanche-Kurs bei 10,26 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 1,48 Prozent auf 12,52 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,34 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 3,95 Prozent auf 0,9950 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9572 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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