Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
24.09.2026 17:23:14
Kryptokurse am Nachmittag
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin 0,71 Prozent auf 83.762,64 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 84.364,47 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,6 Prozent aufweist und bei 11,21 EUR notiert.
Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17,67 Prozent auf 72,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 61,65 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,83 Prozent auf 2.660,86 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.683,07 US-Dollar wert.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,46 Prozent auf 335,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 337,32 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,499 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:10 bei 1,499 US-Dollar.
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 552,60 US-Dollar am Vortag auf 546,85 US-Dollar nach unten (1,04 Prozent).
Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 3,59 Prozent auf 0,2468 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,2382 US-Dollar.
Daneben steigt Stellar um 2,06 Prozent auf 0,2061 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2019 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3419 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,3396 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 777,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (766,53 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,46 Prozent.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0946 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0925 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 114,83 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (114,86 US-Dollar).
Zudem bewegt sich Avalanche seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 10,26 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Avalanche-Kurs bei 10,26 US-Dollar.
Zudem gewinnt Chainlink am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 1,48 Prozent auf 12,52 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,34 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 3,95 Prozent auf 0,9950 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9572 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’647.17974
|0.04%
|Handeln
|Vision
|0.03685
|0.49%
|Handeln
|Ethereum
|2’209.99686
|-0.29%
|Handeln
|Ripple
|1.24406
|0.47%
|Handeln
|Solana
|95.55827
|0.72%
|Handeln
|Cardano
|0.20473
|4.07%
|Handeln
|Polkadot
|0.95439
|5.13%
|Handeln
|Chainlink
|10.39730
|2.00%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.18%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|3.75%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren