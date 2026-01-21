Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|
21.01.2026 17:23:14
Kryptokurse am Mittwochnachmittag
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 17:10 1,58 Prozent auf 89.727,85 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 88.328,82 US-Dollar.
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 17:10 1,58 Prozent auf 89.727,85 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 88.328,82 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,0 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 29,6 Prozent.
Zudem legt Litecoin zu. Um 2,75 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:10 auf 68,90 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 67,06 US-Dollar wert war.
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 1,72 Prozent auf 2.985,07 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.934,73 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 2,95 Prozent auf 589,51 US-Dollar, nach 572,60 US-Dollar am Vortag.
Zudem legt Ripple zu. Um 3,35 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 17:10 auf 1,951 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,888 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 2,15 Prozent auf 514,37 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 503,52 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,3506 US-Dollar) geht es um 2,79 Prozent auf 0,3603 US-Dollar nach oben.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2141 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2070 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2990 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 884,59 US-Dollar am Vortag auf 888,82 US-Dollar nach oben (0,48 Prozent).
Indessen verstärkt sich der Dogecoin-Kurs um 2,03 Prozent auf 0,1257 US-Dollar. Am Vortag notierte Dogecoin bei 0,1232 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Solana-Kurs 3,07 Prozent stärker bei 129,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 125,68 US-Dollar.
Zudem gewinnt Avalanche am Mittwochnachmittag hinzu. Um 2,17 Prozent auf 12,35 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 12,09 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 2,13 Prozent auf 12,38 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 12,12 US-Dollar stand.
Daneben wertet Sui um 17:10 auf. Es geht 2,62 Prozent auf 1,505 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,467 US-Dollar stand.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|70’983.51407
|1.79%
|Handeln
|Vision
|0.05247
|2.21%
|Handeln
|Ethereum
|2’348.40795
|1.36%
|Handeln
|Ripple
|1.53340
|2.87%
|Handeln
|Solana
|102.04809
|2.84%
|Handeln
|Cardano
|0.28348
|2.42%
|Handeln
|Polkadot
|1.54206
|3.01%
|Handeln
|Chainlink
|9.74088
|1.82%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.77%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|4.68%
|Handeln
