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01.11.2026 12:43:06
Kryptokurse am Mittag
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag.
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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:31 0,62 Prozent auf 77.879,32 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 77.397,34 US-Dollar.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,27 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 11,4 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Litecoin um 0,55 Prozent auf 56,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 55,69 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.266,32 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.252,25 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,62 Prozent.
Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 282,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (284,89 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,74 Prozent.
Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 1,253 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,250 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,94 Prozent auf 603,84 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 598,19 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1933 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1927 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1697 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:31 auf 0,1685 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Tron-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Tron um 2,49 Prozent auf 0,3098 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3023 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Binancecoin um 1,65 Prozent auf 713,89 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 702,28 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0757 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0755 US-Dollar.
Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 95,25 US-Dollar am Vortag auf 95,22 US-Dollar nach unten (0,03 Prozent).
Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 2,50 Prozent auf 8,774 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 8,560 US-Dollar wert.
Währenddessen wird Chainlink bei 11,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,68 US-Dollar).
In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Sonntagmittag lag der Sui-Kurs bei 0,9026 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,8983 US-Dollar.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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