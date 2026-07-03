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03.07.2026 17:23:14
Kryptokurse am Freitagnachmittag
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.
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Am Freitagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:11 kletterte Bitcoin um 1,25 Prozent auf 62.271,94 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (62.271,94 US-Dollar).
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -11,8 Prozent.
Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,68 Prozent auf 43,78 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 43,48 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Ethereum am Freitagnachmittag hinzu. Um 2,64 Prozent auf 1.742,67 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.697,80 US-Dollar.
Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Freitagnachmittag hinzu. Um 4,06 Prozent auf 229,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 220,50 US-Dollar.
Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,119 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,086 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,03 Prozent.
Währenddessen wird Monero bei 321,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (316,31 US-Dollar).
Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 6,08 Prozent auf 0,1713 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1614 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2021 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1996 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3205 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 558,12 US-Dollar am Vortag auf 567,06 US-Dollar nach oben (1,60 Prozent).
Daneben wertet Dogecoin um 17:11 auf. Es geht 4,10 Prozent auf 0,0772 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,0741 US-Dollar stand.
Daneben wertet Solana um 17:11 auf. Es geht 1,49 Prozent auf 81,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 80,60 US-Dollar stand.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 1,14 Prozent auf 6,872 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,795 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 7,741 US-Dollar am Vortag auf 7,872 US-Dollar nach oben (1,69 Prozent).
In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Sui-Kurs um 2,99 Prozent auf 0,7555 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7336 US-Dollar an der Tafel.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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