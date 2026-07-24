|Kaufempfehlungen KW 30
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24.07.2026 19:55:00
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen wenig veräandert -- SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. Die Wall Street zeigt sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.