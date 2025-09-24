Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’995 -0.9%  SPI 16’670 -0.8%  Dow 46’274 0.0%  DAX 23’691 0.3%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 5’476 0.1%  Gold 3’755 -0.2%  Bitcoin 90’429 2.0%  Dollar 0.7953 0.5%  Öl 68.8 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Meta Platforms-Aktie dennoch in Grün: WhatsApp droht in Australien unter 16 Jahren Nutzungsverbot
Aktien von D-Wave und IonQ reagieren uneins auf neue US-Politikinitiativen
US-Regierung plant Einstieg bei Lithium Americas - Aktie schiesst durch die Decke
Micron Technology-Aktie trotz deutlicher Gewinnsteigerung im Minus
Aktien von SoftBank und Oracle uneins: Fünf neue KI-Rechenzentren im Rahmen des Stargate-Projekts geplant
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Impulse fehlen 24.09.2025 16:57:00

Konjunkturdaten bremsen Euro zum Dollar und Franken

Konjunkturdaten bremsen Euro zum Dollar und Franken

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zum Dollar aber auch zum Franken nachgegeben.

Belastet wird die europäische Gemeinschaftswährung nicht zuletzt von schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland.

Am späten Nachmittag wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 0,9330 Schweizer Franken gehandelt nach einem Kurs von 0,9350 Fr. am Vorabend. Deutlicher waren die Abgaben des Euro zum US-Dollar: So kostete die Gemeinschaftswährung Euro am späten Nachmittag 1,1740 US-Dollar, nachdem sie am Vorabend noch knapp über der Marke von 1,18 Dollar notiert hatte.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

Der Franken hat derweil zum Dollar ebenfalls leicht an Terrain verloren. Am Nachmittag verteuerte sich die US-Währung etwas auf 0,7947 Franken nach 0,7921 am Vormittag.

In Deutschland hatte sich das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima im September überraschend eingetrübt. Die Unternehmen bewerteten sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen schlechter. "Die Industrie leidet unter den Zolleffekten und stärkerer Konkurrenz aus China", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Die Aufschwungshoffnungen der angekündigten Wirtschaftsreformen sind verpufft."

In den USA hatte am Vorabend der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed offen gehalten. "Die kurzfristigen Inflationsrisiken sind nach oben gerichtet und die Risiken für die Beschäftigung nach unten - eine herausfordernde Situation", sagte Powell. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank den Leitzins erstmals in diesem Jahr gesenkt.

awp-robot/tp/cf

Zürich (awp)

Weitere Links:

Zwischen Gewinn oder Verlust - So steuern Sie durch volatile Krypto-Märkte

Bildquelle: filmfoto / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 148.7480 1.1450
0.78

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SMI erleidet Verluste -- DAX dreht ins Plus -- US-Börsen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Grün
BYD-Aktie schwächelt: So rüstet sich der Elektroautobauer gegen mögliche NVIDIA-Lieferstopps
Aktien von SoftBank und Oracle uneins: Fünf neue KI-Rechenzentren im Rahmen des Stargate-Projekts geplant
Gerresheimer-Aktie fällt zweistellig: Bafin untersucht Konzernabschluss auf Fehler in der Rechnungslegung
SAP und OpenAI wollen deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgen - Aktie zieht an
ETFs nicht gleich risikofrei: Was Anleger wissen müssen
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
Aktien von D-Wave und IonQ reagieren uneins auf neue US-Politikinitiativen
Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Roche-Aktie

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}