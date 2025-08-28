|Wertentwicklung im Blick
|
28.08.2025 19:43:08
Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gelohnt?
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in USD Coin Anlegern gebracht.
Gestern vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1.000 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 999.97 USDC im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 27.08.2025 auf 0.9999 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999.82 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0.02 Prozent gleich.
Am 03.06.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9992 USD. Bei 1.001 USD erreichte die Kryptowährung am 19.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
