|Wenig Veränderung
|
16.12.2025 11:50:00
Franken und Euro kaum in Bewegung - Worauf Anleger warten
Am Devisenmarkt steht der Dienstag unter dem Motto "Abwarten und Tee trinken".
Im Fokus steht nämlich der US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Durch die Verzögerungen rund um den Shutdown werden die Berichte vom Oktober und November veröffentlicht. Experten zufolge ist aufgrund der Wirrungen auch die Datenqualität eine gewisse Frage. Allgemein wird erwartet, dass die Daten die auch vom Fed erwartete Abschwächung des Arbeitsmarktes zeigen.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Im weiteren Wochenverlauf steht mit der US-Inflation dann noch ein weiteres Daten-Schwergewicht auf der Agenda, das den weiteren Zinspfad in den USA mit bestimmen wird.
Das Euro/Franken-Paar tritt gegen Mittag bei Kursen von 0,9358 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum und liegt mit 0,7959 nur leicht unter dem Niveau aus dem frühen Handel.
Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1758 zeigt.
Zürich (awp)
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|154.8670
|-0.3680
|-0.24
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.936
|
0.04
|Türkische Lira
|
53.6473
|
0.01
|Baht
|
39.5755
|
0.10
|Bitcoin - US Dollar
|
86926.9223
|
0.63
|Real
|
6.8006
|
-0.04
|Kuna
|
8.8604
|
-0.10
|US-Dollar
|
0.796
|
0.01
|Zloty
|
4.508
|
-0.05
|Euro - US Dollar
|
1.1758
|
0.04
|Ripple - US Dollar
|
1.9082
|
0.59
|Forint
|
411.1154
|
0.00
|Bitcoin - Euro
|
73933.0859
|
0.60
|Ripple
|
0.6583
|
-0.61
|Rubel
|
99.7253
|
-0.15
