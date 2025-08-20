Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’276 0.5%  SPI 17’036 0.5%  Dow 44’938 0.0%  DAX 24’277 -0.6%  Euro 0.9369 -0.4%  EStoxx50 5’472 -0.2%  Gold 3’349 1.0%  Bitcoin 91’760 0.7%  Dollar 0.8043 -0.4%  Öl 67.0 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Blick auf US-Fed - Was für und gegen eine Leitzinsänderung spricht
Palantir-Aktie schwächelt: KI-Euphorie verliert nach Rekordhoch an Fahrt
Guess-Aktie steigt um 26%: Unternehmen wird durch Milliarden-Deal privatisiert
Google vs. Apple: KI-Smartphones als neue iPhone-Rivalen - Aktien tiefer
Fed-Protokoll lässt US-Dollar, Franken und Euro überwiegend kalt
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/EUR
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/EUR

Zinspolitik im Fokus 20.08.2025 21:23:36

Fed-Protokoll lässt US-Dollar, Franken und Euro überwiegend kalt

Fed-Protokoll lässt US-Dollar, Franken und Euro überwiegend kalt

Die Publikation des Fed-Sitzungsprotokolls hat am Mittwochabend an den Devisenmärkten zu keinen nachhaltigen Kursveränderungen geführt.

Nun richtet sich der Blick nach Jackson Hole.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Protokolls der Fed-Sitzung von Ende Juli gab es die üblichen Kursausschläge. Danach beruhigte sich das Geschehen aber rasch. Und die Währungspaare EUR/USD (1,1655), USD/CHF (0,8040) und EUR/CHF (0,9370) notieren praktisch unverändert zum späten Nachmittag.

Das Protokoll machte deutlich, dass die meisten Fed-Vertreter das Inflationsrisiko höher bewerten als die Sorgen um den Arbeitsmarkt. Trumps Zollpolitik sorgt unterdessen für eine wachsende Kluft innerhalb des Zinsausschusses. Die Notenbanker hatten den Leitzins im vergangenen Monat unverändert in einer Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent belassen. Sie begründeten dies mit einer gestiegenen Unsicherheit, nachdem sich die Konjunktur im ersten Halbjahr abgeschwächt hat. In ihrer Erklärung dazu hatten sie den Arbeitsmarkt als "solide" bezeichnet, die Inflation als dagegen nach wie vor "etwas hoch".

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

US-Präsident Donald Trump versuchte unterdessen mit einer nächsten Rücktrittsforderung Einfluss auf die Besetzung des Fed zu nehmen. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: "Cook muss zurücktreten, jetzt!!!", und verlinkte einen Medienbericht. Der Fed-Gouverneurin Lisa Cook wird darin vorgeworfen, falsche Angaben gemacht zu haben, um bessere Kreditbedingungen bei Immobiliengeschäften zu bekommen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen Brief des Chefs der staatlichen Häuserfinanzierungsbehörde, Bill Pulte, an die US-Justizministerin Pam Bondi berichtete. Beide stehen Trump nah. Bislang wurde keine Anklage erhoben.

Seit Monaten übt Trump Druck aus, um eine Senkung des Leitzinses zu bewirken. Vor allem Fed-Chef Jerome Powell geriet mehrfach ins Visier des Präsidenten.

Hinweise auf das weitere Vorgehen des Fed könnte das an diesem Donnerstag startende Notenbanktreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming liefern. "Zwar rechnet der Markt mehrheitlich mit einer Zinssenkung der US-Notenbank im September, die Erwartungen haben sich in der letzten Woche aber leicht abgeschwächt", schreiben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Hintergrund ist der zuletzt unerwartet starke Anstieg der Erzeugerpreise in den USA. Zinssenkungen würden tendenziell den Dollar belasten.

awp-robot/ck/rw

Zürich (awp)

Weitere Links:

Blick auf US-Fed - Was für und gegen eine Leitzinsänderung spricht
Nach zwei Abstimmungen: Bank of England beschliesst Leitzinssenkung
Fed-Direktoren sehen trotz Schwächeanzeichen keinen Grund zur Zinssenkungspanik

Bildquelle: Keystone,Vladimir Wrangel / Shutterstock.com,Yu Lan / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

2. Quartal 2025: In diese Aktien investiert der Gates Foundation Trust
Das sind die Investments des Gates Foundation Trust im zweiten Quartal 2025
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9369 -0.0036
-0.38
USD/CHF 0.8043 -0.0036
-0.44
USD/JPY 147.4350 -0.2095
-0.14

Meistgelesene Nachrichten

So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben teils unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Widersprüchliche Signale verwirren Anleger
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}