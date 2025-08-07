|Geldpolitik
|
07.08.2025 13:17:47
Nach zwei Abstimmungen: Bank of England beschliesst Leitzinssenkung
Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie erwartet gelockert.
Wie die BoE mitteilte, beschloss der geldpolitische Rat eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Allerdings fiel das Votum des Ausschusses uneinheitlich aus: Fünf Mitglieder stimmten für eine Senkung um 25 Basispunkte, vier für einen unveränderten Leitzins. Zudem mussten erstmals in der Geschichte der BoE zwei Abstimmungen durchgeführt werden.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,rnagy / Shutterstock.com,Alex Yeung / Shutterstock.com
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZölle offiziell in Kraft getreten: SMI baut Gewinne aus -- DAX setzt sich über 24'000 Punkten fest -- Asiens Börsen schliessen freundlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es nach stabilem Start am Donnerstag kräftig aufwärts. Beim DAX sind ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}