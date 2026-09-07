Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’279 -0.8%  SPI 20’067 -0.7%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’007 -0.2%  Euro 0.9409 0.1%  EStoxx50 6’404 0.2%  Gold 4’405 -0.5%  Bitcoin 64’109 -1.7%  Dollar 0.8097 0.0%  Öl 97.0 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trotz Marktdruck im Aufwind: Sieben Wachstumswerte wie Eli Lilly und Zebra überzeugen
Aktie im Fokus: Renault sichert sich GM-Manager Diernaz für die Markenführung
Ab Dienstag: Kanada erhebt Gegenzölle auf Importe aus den USA
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend
UBS will Immofonds "Interswiss" und "Swissreal" zusammenlegen
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

07.09.2026 21:09:36

Devisen: Wenig Bewegung am späten Abend - US-Impulse fehlen

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Zürich (awp) - Da die Börsen in den USA geschlossen sind und die wichtigsten finanzpolitischen Daten und Entscheidungen erst in einigen Tagen anstehen, hat es an den Devisenmärkten am Montag nur wenig Bewegung gegeben. Dies zeigt sich etwa am Euro/Franken-Paar, dass schon den ganzen Tag mehr oder weniger auf der Stelle tritt, aktuell bei Kursen von 0,9410.

Ein US-Dollar kostet aktuell 0,8096 Franken, und damit etwa gleich viel wie am späten Nachmittag. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich ebenso gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1623 zeigt.

Die Augen sind vor allem auf die nächsten Zinsentscheidungen der grossen Notenbanken gerichtet. So wird die Europäische Zentralbank am Donnerstag über den Leitzins im Euroraum bestimmen. Die US-Notenbank Fed folgt dann in der nächsten Woche, wobei aktuell die Prognosen auf weitere fiskalpolitische Straffung stehen. Wichtig werden in diesem Zusammenhang auch die US-Inflationsdaten am Freitag sein, welche den letzten Ausschlag für die Fed-Gouverneure geben könnten.

awp-robot/cg

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/CHF 0.8097 -0.0004
-0.05

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Apple-Aktie vor der wichtigsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten jetzt erwarten
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
SMI schliesslich mit Verlusten -- DAX beendet Handel knapp über 26'000-Punkte-Marke -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
NVIDIA-Aktie im Check: So reagieren Analysten auf die Übernahme von Hugging Face
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan