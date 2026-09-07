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07.09.2026 21:09:36
Devisen: Wenig Bewegung am späten Abend - US-Impulse fehlen
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
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Zürich (awp) - Da die Börsen in den USA geschlossen sind und die wichtigsten finanzpolitischen Daten und Entscheidungen erst in einigen Tagen anstehen, hat es an den Devisenmärkten am Montag nur wenig Bewegung gegeben. Dies zeigt sich etwa am Euro/Franken-Paar, dass schon den ganzen Tag mehr oder weniger auf der Stelle tritt, aktuell bei Kursen von 0,9410.
Ein US-Dollar kostet aktuell 0,8096 Franken, und damit etwa gleich viel wie am späten Nachmittag. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich ebenso gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1623 zeigt.
Die Augen sind vor allem auf die nächsten Zinsentscheidungen der grossen Notenbanken gerichtet. So wird die Europäische Zentralbank am Donnerstag über den Leitzins im Euroraum bestimmen. Die US-Notenbank Fed folgt dann in der nächsten Woche, wobei aktuell die Prognosen auf weitere fiskalpolitische Straffung stehen. Wichtig werden in diesem Zusammenhang auch die US-Inflationsdaten am Freitag sein, welche den letzten Ausschlag für die Fed-Gouverneure geben könnten.
awp-robot/cg
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