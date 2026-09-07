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07.09.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit Aufschlag

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Home Depot zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 275,30 EUR.

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Die Home Depot-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 275,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'414 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 276,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 276,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,70 EUR. Gewinne von 31,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 250,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,21 USD aus. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 47.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,01 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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