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07.09.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ

DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 12,82 EUR abwärts.

DEUTZ
11.96 CHF 0.25%
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Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 12,82 EUR. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 12,70 EUR. Mit einem Wert von 12,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 366'435 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.09.2026 auf bis zu 13,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,56 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 42,82 Prozent Luft nach unten.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,213 EUR aus. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 585.30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 518.10 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,894 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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