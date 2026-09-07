UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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07.09.2026 10:02:28
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in UBS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem UBS-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das UBS-Papier bei 32.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.153 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’395.95 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 04.09.2026 auf 44.81 CHF belief. Mit einer Performance von +39.60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete UBS eine Marktkapitalisierung von 137.24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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