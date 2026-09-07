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Frühes Investment 07.09.2026 10:02:28

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in UBS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

UBS
44.36 CHF -0.92%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem UBS-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das UBS-Papier bei 32.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.153 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’395.95 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 04.09.2026 auf 44.81 CHF belief. Mit einer Performance von +39.60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete UBS eine Marktkapitalisierung von 137.24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2744 15.12.2028 151874480
Long 12.0457 17.12.2027 147182112
Long 224.05 18.09.2026 159435600
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1120.25 19.03.2027 154364370
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4683 11.31 159232194
Long 11.7921 6.38 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0016 11.24 159435567
Short 11.2025 6.03 157230308
Short 20.3682 2.00 157436897
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.67 57946586
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -8.33 144201045
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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Short 15’149.26 13.98 SQBAIU
Short 15’719.08 8.97 SCVB9U
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Long 13’352.62 13.98 SWBZHU
Long 12’768.82 8.91 SI6BUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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