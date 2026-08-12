Devisen: Warten auf US-Inflation

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt warten die Akteure auf die wichtigen US-Inflationsdaten für den Juli, die am Nachmittag publiziert werden. Sie dürften je nach Ausgang einen weiteren wichtigen Hinweise auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank Fed bieten.

So hat sich das Dollar/Franken-Paar im Laufe des Vormittags kaum bewegt, wie der aktuelle Stand von 0,8118 zeigt. Der Euro wiederum notiert zum US-Dollar mit 1,1543 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1533. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9370 mehr oder weniger auf der Stelle.

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Am Markt wird von einem leichten Rückgang der Inflation ausgegangen. Zusammen mit den bereits schwächer ausgefallenen Arbeitsmarktdaten von vergangenem Freitag könnte dies die Erwartungen für eine Zinserhöhung weiter nach hinten schieben. Allerdings hatten einige Fed-Mitglieder zuletzt betont, dass eher die hohe Inflation ein Problem sei, während sich der Arbeitsmarkt stabil zeige.

awp-robot/dm/hr