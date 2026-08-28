Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Motivation im Arbeitsalltag: Diese Tricks und Tipps erhöhen die Motivation
Inferenz-Boom als Kurstreiber für Aktien: Warum NVIDIA & Co. vor dem nächsten Ausbruch stehen
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Zu viel Regulierung bei KI? Siemens-Chef äussert Bedenken - Aktie im Fokus
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

28.08.2026 21:12:37

Devisen: Warsh-Rede gibt Dollar kräftig Auftrieb

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Freitagabend nach der Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh in Jackson Hole kräftig zugelegt. Warsh schlug überraschend restriktive Töne an und rückte damit eine Zinserhöhung im September stärker in den Fokus. Die Aussicht auf höhere US-Zinsen macht Anlagen in Dollar attraktiver und stützte die US-Währung.

Zum Euro legte der Dollar deutlich zu. Das Euro/Dollar-Paar fiel am Abend auf 1,1580 von 1,1649 am Nachmittag. Auch zum Franken gewann der Dollar klar an Boden und stieg auf 0,8097 von 0,8038 Franken. Trotz des kräftigen Anstiegs blieb der Dollar damit zum Franken noch unter seinem Vierwochenhoch von 0,8145 Franken.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Warsh hatte in seiner Rede die hohe Inflation prägnant ins Zentrum gerückt. Er könne die Geldpolitik derzeit kaum als restriktiv bezeichnen, sagte er und machte deutlich, dass das Fed reagieren müsse, sollte sich der Preisauftrieb nicht rasch dem Ziel von 2 Prozent nähern. Gleichzeitig zeigte sich der Fed-Chef von der Robustheit der US-Wirtschaft beeindruckt.

An den US-Finanzmärkten wird nach der Warsh-Rede nun mehrheitlich mit einer Zinserhöhung im September gerechnet. Laut dem FedWatch-Tool der CME sprang die vom Terminmarkt eingepreiste Wahrscheinlichkeit dazu flugs auf knapp 56 Prozent von zuvor gut 35 Prozent.

Auch Analysten werteten die Rede überwiegend als restriktives Signal. Reto Cueni, Chefökonom der Bank Syz, hält eine Zinserhöhung für wahrscheinlicher als unveränderte Zinsen. George Curtis von TwentyFour Asset Management geht noch einen Schritt weiter: Ohne eine deutliche Verbesserung der Daten könnte ein Verzicht auf eine Zinserhöhung seiner Ansicht nach die Glaubwürdigkeit Warshs beschädigen.

Vorsichtiger äussern sich Eric Winograd von AllianceBernstein und Elmar Völker von der LBBW. Winograd sieht noch keine Vorentscheidung für September und macht den Entscheid wesentlich von den nächsten Inflationszahlen abhängig. Ähnlich urteilt Völker: Schwächt sich insbesondere die Kerninflation nicht ab, sei eine Zinserhöhung ernsthaft im Spiel. Die Entscheidung stehe aber auf Messers Schneide.

Damit richtet sich der Blick auf die US-Konjunkturdaten der kommenden Woche und insbesondere auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Für den Zinsentscheid Mitte September dürften dann vor allem die wenige Tage zuvor anstehenden Inflationsdaten den Ausschlag geben.

awp-robot/to

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 35/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9377 0.0004
0.05
USD/CHF 0.8091 0.0051
0.63
USD/JPY 160.1035 0.7165
0.45

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend Verlust reich
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag tiefer
PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt
UBS-Aktie fester: Ersten Panda Bond platziert
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Flughafen Zürich-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Nachmittag ab