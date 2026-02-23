Devisen: US-Dollar erholt sich etwas

Zürich (awp) - Der US-Dollar zeigt sich am Montag von dem über das Wochenende zum Schweizer Franken erlittenen Rücksetzer erholt. Die Unsicherheit rund um die US-Zölle hatte den Dollar zunächst belastet. Mittlerweile scheint sich die Lage am Devisenmarkt aber stabilisiert zu haben. So geht der Greenback aktuell zu 0,7743 Franken um. Am Morgen hatte er noch bei 0,7717 Franken notiert.

Das Euro/Dollar-Paar rückt derweil bis am Montagabend mit 1,1792 Dollar zurück in Richtung der 1,18-Grenze. Am Morgen war der Kurs noch über dieser Schwelle. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9131 Franken mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Zoll-Unsicherheit in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten ist wieder gross. Am Freitag hatte Oberste US-Gericht gegen Teile der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump entschieden. Dieser legte jedoch mit einem neuen Zollsatz nach. Auf Schweizer und auch EU-Importe in die USA soll künftig ein Zusatzzoll von 15 Prozent erhoben werden. Trump habe dazu ein weltweit gültiges Zolldekret unterzeichnet, teilte ein ranghoher Vertreter des Weissen Hauses mit.

Mit diesem Schritt kehrten die Sorgen der Anleger mit Blick auf die Unberechenbarkeit der Politik von US-Präsident Donald Trump zurück. Sie stellten sich zudem erneut die Frage, wie attraktiv die Vereinigten Staaten als Anlageziel sind. Entsprechend wurde der Greenback zu Wochenbeginn eher gemieden.

awp-robot/mk/