US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
23.02.2026 21:24:36
Devisen: US-Dollar erholt sich etwas
Zürich (awp) - Der US-Dollar zeigt sich am Montag von dem über das Wochenende zum Schweizer Franken erlittenen Rücksetzer erholt. Die Unsicherheit rund um die US-Zölle hatte den Dollar zunächst belastet. Mittlerweile scheint sich die Lage am Devisenmarkt aber stabilisiert zu haben. So geht der Greenback aktuell zu 0,7743 Franken um. Am Morgen hatte er noch bei 0,7717 Franken notiert.
Das Euro/Dollar-Paar rückt derweil bis am Montagabend mit 1,1792 Dollar zurück in Richtung der 1,18-Grenze. Am Morgen war der Kurs noch über dieser Schwelle. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9131 Franken mehr oder weniger auf der Stelle.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Die Zoll-Unsicherheit in der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten ist wieder gross. Am Freitag hatte Oberste US-Gericht gegen Teile der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump entschieden. Dieser legte jedoch mit einem neuen Zollsatz nach. Auf Schweizer und auch EU-Importe in die USA soll künftig ein Zusatzzoll von 15 Prozent erhoben werden. Trump habe dazu ein weltweit gültiges Zolldekret unterzeichnet, teilte ein ranghoher Vertreter des Weissen Hauses mit.
Mit diesem Schritt kehrten die Sorgen der Anleger mit Blick auf die Unberechenbarkeit der Politik von US-Präsident Donald Trump zurück. Sie stellten sich zudem erneut die Frage, wie attraktiv die Vereinigten Staaten als Anlageziel sind. Entsprechend wurde der Greenback zu Wochenbeginn eher gemieden.
awp-robot/mk/
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|154.6745
|-0.2605
|-0.17
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9131
|
-0.04
|Türkische Lira
|
56.6127
|
0.03
|Baht
|
40.0233
|
-0.38
|Bitcoin - US Dollar
|
64055.5278
|
-5.27
|Real
|
6.6689
|
-0.21
|US-Dollar
|
0.7745
|
0.00
|Zloty
|
4.6212
|
0.00
|Euro - US Dollar
|
1.1792
|
-0.03
|Ripple - US Dollar
|
1.3542
|
-2.64
|Forint
|
415.492
|
-0.17
|Bitcoin - Euro
|
54332.5392
|
-4.95
|Ripple
|
0.9535
|
2.39
|Rubel
|
99.0144
|
-0.31
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: US-Börsen kräftig unter Druck -- SMI schliesst stabil -- DAX letztlich schwach - unter 25'000 Punkten -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt kam am Montag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigt sich kräftig im Minus. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.