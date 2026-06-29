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29.06.2026 21:21:36
Devisen: US-Dollar büsst etwas Terrain ein
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zürich (awp) - Der Kurs des US-Dollars hat sich am Montag im späten Handel etwas abgeschwächt. Zum Schweizer Franken notiert die US-Währung gut eine Stunde vor Handelsschluss bei 0,8074 und zum Euro bei 1,1427.
Das Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von 0,9226 mehr oder weniger auf der Stelle.
awp-robot/ra
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