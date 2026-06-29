Devisen: US-Dollar büsst etwas Terrain ein

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Zürich (awp) - Der Kurs des US-Dollars hat sich am Montag im späten Handel etwas abgeschwächt. Zum Schweizer Franken notiert die US-Währung gut eine Stunde vor Handelsschluss bei 0,8074 und zum Euro bei 1,1427.

Das Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von 0,9226 mehr oder weniger auf der Stelle.

awp-robot/ra