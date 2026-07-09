Devisen: Kaum Bewegung an den Devisenmärkten

Zürich (awp) - Der Franken hat sich am Donnerstag im späten Handel zu den wichtigsten Währungen nur wenig bewegt. Nach wie vor hielten sich damit die Auswirkungen des zugespitzten Iran-Krieges auf die Wechselkurse in engen Grenzen, hiess es im Handel

Der US-Dollar hat sich am frühen Abend zur Schweizer Währung immerhin leicht abgeschwächst und wird zurzeit bei 0,8065 Franken gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9222 derweil mehr oder weniger auf der Stelle.

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Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1434 zeigt.

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