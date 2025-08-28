Devisen: Euro zeigt gewisse Stärke

Zürich (awp) - Der Euro hat am Abend seine frühen Gewinne gegenüber dem US-Dollar noch etwas ausgebaut und das Niveau gegenüber dem Franken gehalten. Das EUR/USD-Paar ist auf 1,1690 von 1,1683 am Nachmittag und 1,1640 am Morgen weiter gestiegen.

In Franken kostet er 0,9366, nach 0,9365 am späten Nachmittag und 0,9331 im frühen Geschäft. Der US-Dollar steht zum Franken bei 0,8012 relativ stabil.

Beobachter begründeten die moderaten Kursgewinne des Euro mit einer allgemeinen Dollar-Schwäche, die im Handelsverlauf den Euro und andere wichtige Währungen gestützt habe. Am Markt wurde auch auf das jüngste Protokoll der EZB-Zinssitzung Ende Juli verwiesen. Die meisten Vertreter der Europäischen Zentralbank schätzten demnach die Inflationsrisiken als "weitgehend ausgewogen" ein.

awp-robot/cf