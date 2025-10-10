Leclanche Aktie 11030311 / CH0110303119
10.10.2025 09:25:00
Leclanché-Aktie stark gefragt: Leclanché liefert Batterie-Technologie für Hybrid-Kreuzer
Der Batteriespezialist Leclanché hat einen Auftrag aus der Kreuzschifffahrtsbranche erhalten.
Das Schiff gehöre zu einer neuen Klasse von Hybrid-Kreuzfahrtschiffen und es handle sich um die erste Installation eines "Navius MRS-3"-Systems von Leclanché im Bereich der Hochseekreuzfahrten. Die Schiffsklasse werde für einen CO2-neutralen Betrieb etwa in den norwegischen Fjorden konzipiert und soll bis 2026 die EU-Emissionshandelsrichtlinie erfüllen, wie es weiter hiess.
Für Papiere von Leclanché geht es im Freitagshandel an der SIX zwischenzeitlich um 5,71 Prozent nach oben auf 0,19 Franken.
mk/tp
Yverdon-les-Bains (awp)
