SMI 12'600 -0.1%  SPI 17'377.1000 -0.1%  Dow 46'358 -0.5%  DAX 24'656 0.2%  Euro 0.9320 0.0%  EStoxx50 5'635 0.2%  Gold 3'964 -0.3%  Bitcoin 97'663 -0.5%  Dollar 0.8057 -0.1%  Öl 64.7 -0.8% 
Leclanché-Aktie stark gefragt: Leclanché liefert Batterie-Technologie für Hybrid-Kreuzer
Leclanche Aktie 11030311 / CH0110303119

Der Batteriespezialist Leclanché hat einen Auftrag aus der Kreuzschifffahrtsbranche erhalten.

Leclanche
0.18 CHF -22.47%
In Zusammenarbeit mit Century Ship Services habe Leclanché ein Hybrid-Kreuzfahrtschiff mit "4 MWh Navius MRS-3"-Schiffsbatteriesystemen ausgerüstet, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Angaben zum Auftragsvolumen machte Leclanché in der Mitteilung nicht.

Das Schiff gehöre zu einer neuen Klasse von Hybrid-Kreuzfahrtschiffen und es handle sich um die erste Installation eines "Navius MRS-3"-Systems von Leclanché im Bereich der Hochseekreuzfahrten. Die Schiffsklasse werde für einen CO2-neutralen Betrieb etwa in den norwegischen Fjorden konzipiert und soll bis 2026 die EU-Emissionshandelsrichtlinie erfüllen, wie es weiter hiess.

Für Papiere von Leclanché geht es im Freitagshandel an der SIX zwischenzeitlich um 5,71 Prozent nach oben auf 0,19 Franken.

mk/tp

Yverdon-les-Bains (awp)

