Devisen: Dollar zieht weiter an

Zürich (awp) - Der US-Dollar setzt auch im späten Handel seinen Aufwärtstrend fort. Dabei trieben vor allem wieder gestiegene Ölpreise und starke Konjunkturdaten.

Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8245 etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,8233). Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend ebenfalls leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1387 nach 1,1407 am späten Nachmittag gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9388 mehr oder weniger auf der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Nachdem sich die Ölpreise die letzten beiden Tage etwas entspannt hatten, ging es heute tendenziell wieder stärker aufwärts. So notiert das Fass der Sorte Brent klar über 103 Dollar. Gemäss Händlern habe dies die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank verstärkt. Ebenso haben unerwartet starke US-Konjunkturdaten dem Dollar weiter Auftrieb gegeben. Im September hat sich die Stimmung der US-Einkaufsmanager in der Industrie und im Bereich Dienstleistungen jeweils überraschend verbessert.

Für den Franken wird die morgige Leitzinsentscheidung der SNB von entscheidender Bedeutung sein. Eine Erhöhung erwarten Ökonomen zwar nicht, jedoch könnte der Ausblick einen Einblick in die künftige Marschrichtung der Notenbank geben. Für die nächsten Entscheidungen gehen die Meinungen der Analysten recht weit auseinander.

awp-robot/cg