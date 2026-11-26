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26.11.2026 21:09:36
Devisen: Dollar legt leicht zu
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zürich (awp) - An "Thanksgiving" gewinnt der US-Dollar leicht an Wert. Am frühen Abend notiert das Dollar/Franken-Paar bei 0,8341 Franken nach 0,8334 am Nachmittag. Auch der Euro hat zum Dollar leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0972 nach 1,0985 Dollar gehandelt. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei 0,9152 mehr oder weniger auf der Stelle.
Insgesamt halten sich die Bewegungen am Devisenmarkt jedoch in Grenzen. Dem Markt fehlen klare Impulse, denn in den USA wird "Thanksgiving" gefeiert. An diesem Feiertag bleiben die Tore an der Wall Street geschlossen.
awp-robot/mk
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