21.01.2026 21:32:36
Darum fällt der Franken zum Dollar deutlich
Der Franken hat am Abend markant nachgegeben.
Der Dollar hat gleichzeitig auf 0,7957 angezogen, nach 0,9733 am Nachmittag und 0,7904 am Vorabend. Das Währungspaar Euro/Dollar ist auf 0,1691 von 1,1711 gesunken.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Auftrieb erhielt die Risikobereitschaft der Investoren insbesondere von Entspannungszeichen in der Grönland-Frage. So hatte der US-Präsident am Abend aus Davos verlauten lassen, dass er die Strafzölle gegen verschiedene europäische Länder wegen Grönland nicht wie ursprünglich angekündigt am 1. Februar in Kraft setzen wolle. Zur Begründung verwies er auf ein Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte, bei dem ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.
awp-robot/cf
Zürich (awp)
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|158.4170
|0.2660
|0.17
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9296
|
0.39
|Türkische Lira
|
54.4245
|
-0.73
|Baht
|
39.2835
|
-0.04
|Bitcoin - US Dollar
|
90058.5402
|
1.96
|Real
|
6.6866
|
-1.80
|US-Dollar
|
0.7955
|
0.71
|Zloty
|
4.5332
|
-0.65
|Euro - US Dollar
|
1.1686
|
-0.34
|Ripple - US Dollar
|
1.9665
|
4.16
|Forint
|
413.2639
|
-0.67
|Bitcoin - Euro
|
77043.0098
|
2.30
|Ripple
|
0.6395
|
-4.68
|Rubel
|
96.7959
|
-2.07
