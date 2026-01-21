Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Devisen im Blick 21.01.2026 21:32:36

Darum fällt der Franken zum Dollar deutlich

Darum fällt der Franken zum Dollar deutlich

Der Franken hat am Abend markant nachgegeben.

Der Euro ist dabei auf über 0,93 Fr. gestiegen, konkret auf 0,9303, nach 0,9290 am späten Nachmittag. Am Vorabend notierte der Euro noch bei 0,9257.

Der Dollar hat gleichzeitig auf 0,7957 angezogen, nach 0,9733 am Nachmittag und 0,7904 am Vorabend. Das Währungspaar Euro/Dollar ist auf 0,1691 von 1,1711 gesunken.

Auftrieb erhielt die Risikobereitschaft der Investoren insbesondere von Entspannungszeichen in der Grönland-Frage. So hatte der US-Präsident am Abend aus Davos verlauten lassen, dass er die Strafzölle gegen verschiedene europäische Länder wegen Grönland nicht wie ursprünglich angekündigt am 1. Februar in Kraft setzen wolle. Zur Begründung verwies er auf ein Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte, bei dem ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.

awp-robot/cf

Zürich (awp)

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 158.4170 0.2660
0.17

