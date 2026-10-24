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Krypto-Marktbericht 24.10.2026 12:43:06

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:31 um 0,67 Prozent auf 80.515,98 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 81.056,34 US-Dollar gestanden hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 16,6 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Litecoin um 1,71 Prozent auf 56,10 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 57,08 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 0,79 Prozent auf 2.364,65 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.383,41 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 2,03 Prozent auf 275,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 281,08 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Ripple bei 1,278 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,292 US-Dollar).

Währenddessen wird Monero bei 587,39 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (584,63 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2078 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2100 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1729 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1695 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3298 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3295 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,86 Prozent auf 731,62 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 737,96 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0772 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0785 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 1,17 Prozent auf 101,45 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 102,65 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Avalanche-Kurs 1,65 Prozent schwächer bei 8,886 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 9,035 US-Dollar.

Nach 11,80 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagmittag um 1,87 Prozent auf 11,57 US-Dollar gesunken.

Zudem gibt Sui am Samstagmittag nach. Um 1,48 Prozent auf 0,9427 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,9568 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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