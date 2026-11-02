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Krypto-Marktbericht 02.11.2026 17:23:14

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag

Kryptokurse am Montagnachmittag.

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Im Minus präsentiert sich um 17:11 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,24 Prozent schwächer bei 77.214,37 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 78.184,82 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 11,1 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Montagnachmittag nach. Um 1,86 Prozent auf 54,51 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 55,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,35 Prozent auf 2.262,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.270,73 US-Dollar.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 2,90 Prozent auf 275,35 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 283,57 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,247 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,250 US-Dollar.

Zudem legt Monero zu. Um 0,46 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 603,04 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 600,27 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1927 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1897 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1674 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1682 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Tron-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,92 Prozent auf 0,3186 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3126 US-Dollar wert.

Daneben wertet Binancecoin um 17:11 ab. Es geht 1,41 Prozent auf 701,22 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 711,25 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Dogecoin um 0,62 Prozent auf 0,0750 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,0754 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 1,15 Prozent auf 93,27 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 94,36 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Avalanche um 2,10 Prozent auf 8,494 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 8,676 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Chainlink am Montagnachmittag nach. Um 1,57 Prozent auf 11,20 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,38 US-Dollar.

Daneben wertet Sui um 17:11 ab. Es geht 1,66 Prozent auf 0,8842 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,8991 US-Dollar stand.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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