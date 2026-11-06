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06.11.2026 12:43:06
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.
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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:31 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,13 Prozent auf 75.996,07 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 75.896,15 US-Dollar gehandelt worden war.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 9,3 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,38 Prozent auf 52,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 51,57 US-Dollar wert.
Daneben steigt Ethereum um 0,19 Prozent auf 2.237,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.232,90 US-Dollar.
Nach 271,35 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagmittag um 1,43 Prozent auf 267,48 US-Dollar gesunken.
Zudem gibt Ripple nach. Um 1,44 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 12:31 auf 1,190 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,207 US-Dollar wert war.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,31 Prozent auf 618,89 US-Dollar, nach 616,99 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,1857 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1805 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,86 Prozent.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1544 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1527 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3178 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:31 auf 0,3179 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,89 Prozent auf 694,51 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 688,35 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0710 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0724 US-Dollar beziffert.
Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,19 Prozent auf 90,22 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 89,16 US-Dollar.
Nach 8,156 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Freitagmittag um 2,60 Prozent auf 8,368 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen wird Chainlink bei 10,86 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,66 US-Dollar).
Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 3,00 Prozent auf 0,8644 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8393 US-Dollar wert.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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