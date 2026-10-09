Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

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Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagmittag um 1,17 Prozent auf 82.614,37 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 81.661,81 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,6 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 19,9 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (63,34 US-Dollar) geht es um 1,25 Prozent auf 64,14 US-Dollar nach oben.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ethereum-Kurs 1,00 Prozent stärker bei 2.497,02 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.472,23 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (282,26 US-Dollar) geht es um 1,79 Prozent auf 277,20 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Ripple um 1,14 Prozent auf 1,398 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,383 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 0,06 Prozent auf 539,79 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 540,11 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 2,35 Prozent auf 0,2389 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2334 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1928 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1938 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3320 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3326 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,74 Prozent auf 742,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 737,14 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0844 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0849 US-Dollar beziffert.

Zudem legt Solana zu. Um 0,37 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 12:31 auf 110,24 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 109,84 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,58 Prozent auf 10,39 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 10,13 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Chainlink am Freitagmittag hinzu. Um 0,84 Prozent auf 12,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 12,76 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 2,19 Prozent auf 1,069 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 1,046 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.