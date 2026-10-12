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Krypto-Marktbericht 12.10.2026 12:43:06

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln.

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Im Minus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,29 Prozent schwächer bei 83.403,88 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 83.646,90 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 21,3 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Montagmittag hinzu. Um 0,72 Prozent auf 65,06 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 64,59 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,77 Prozent auf 2.553,05 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.533,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:31 ab. Es geht 1,16 Prozent auf 282,54 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 285,84 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,56 Prozent auf 1,401 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,409 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,44 Prozent auf 528,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 536,14 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2511 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2004 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3313 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Binancecoin bei 749,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (753,48 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0869 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0866 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,30 Prozent auf 111,45 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 111,12 US-Dollar.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 11,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,94 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,66 Prozent.

Währenddessen kommt der Chainlink-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 13,33 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,12 Prozent auf 1,115 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 1,128 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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