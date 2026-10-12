|Krypto-Marktbericht
|
12.10.2026 12:43:06
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Im Minus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,29 Prozent schwächer bei 83.403,88 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 83.646,90 US-Dollar.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 21,3 Prozent.
Zudem gewinnt Litecoin am Montagmittag hinzu. Um 0,72 Prozent auf 65,06 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 64,59 US-Dollar.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,77 Prozent auf 2.553,05 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.533,50 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:31 ab. Es geht 1,16 Prozent auf 282,54 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 285,84 US-Dollar stand.
Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 0,56 Prozent auf 1,401 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,409 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,44 Prozent auf 528,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 536,14 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2511 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2004 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3313 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen wird Binancecoin bei 749,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (753,48 US-Dollar).
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0869 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0866 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,30 Prozent auf 111,45 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 111,12 US-Dollar.
Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 11,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,94 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,66 Prozent.
Währenddessen kommt der Chainlink-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 13,33 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:31 steht ein Minus von 1,12 Prozent auf 1,115 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 1,128 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’452.93763
|0.04%
|Handeln
|Vision
|0.03639
|0.26%
|Handeln
|Ethereum
|2’121.22400
|0.87%
|Handeln
|Ripple
|1.16704
|-0.20%
|Handeln
|Solana
|92.61400
|0.41%
|Handeln
|Cardano
|0.20942
|0.18%
|Handeln
|Polkadot
|1.04914
|0.70%
|Handeln
|Chainlink
|11.12461
|0.57%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.38%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-1.48%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren