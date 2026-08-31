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31.08.2026 12:43:06
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagmittag.
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Montagmittag um 1,23 Prozent auf 78.391,01 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 77.439,24 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 9,2 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,56 Prozent auf 48,47 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 47,73 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Ethereum um 1,75 Prozent auf 2.448,12 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.406,03 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 241,28 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Montagmittag um 2,66 Prozent auf 247,69 US-Dollar gestiegen.
Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 2,13 Prozent auf 1,372 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,343 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Monero um 12,09 Prozent auf 540,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 482,02 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,1912 US-Dollar) geht es um 2,63 Prozent auf 0,1962 US-Dollar nach oben.
Zudem legt Stellar zu. Um 1,86 Prozent verstärkt sich der Stellar-Kurs um 12:31 auf 0,1764 US-Dollar, nachdem Stellar am Vortag noch 0,1732 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3355 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3360 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Binancecoin-Kurs um 0,60 Prozent auf 685,86 US-Dollar. Am Vortag standen noch 681,78 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0813 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0827 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,15 Prozent auf 102,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 100,71 US-Dollar wert.
Währenddessen wird Avalanche bei 7,197 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,052 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,94 Prozent auf 11,28 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,06 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Sui um 2,80 Prozent auf 0,7226 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7029 US-Dollar gemeldet wurde.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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