COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
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21.09.2026 07:47:00
COSMO-Aktie: KI verbessert Polypen-Erkennung bei Darmspiegelungen
Das KI-gestützte Endoskopiesystem Gi Genius von Cosmo hat in einer Studie die Erkennungsrate von Adenomen bei Darmspiegelungen erhöht.
Das entspricht einer um 22 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit, ein Adenom zu finden, teilte COSMO am Montag mit. Die Studie ist nach Unternehmensangaben die grösste ihrer Art im Bereich der computergestützten Darmspiegelung. Die Verbesserungen zeigten sich bei Ärzten aller Erfahrungsstufen und unabhängig von Fachrichtung oder Geschlecht.
Dublin (awp)
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