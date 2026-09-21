COSMO-Aktie: KI verbessert Polypen-Erkennung bei Darmspiegelungen

Das KI-gestützte Endoskopiesystem Gi Genius von COSMO hat in einer Studie die Erkennungsrate von Darmpolypen deutlich verbessert. Bei Einrichtungen mit Zugang zum System wurden bei 54,9 Prozent der Untersuchungen Adenome - Vorstufen von Darmkrebs - entdeckt. In der Kontrollgruppe waren es 50,7 Prozent.

Das entspricht einer um 22 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit, ein Adenom zu finden, teilte COSMO am Montag mit. Die Studie ist nach Unternehmensangaben die grösste ihrer Art im Bereich der computergestützten Darmspiegelung. Die Verbesserungen zeigten sich bei Ärzten aller Erfahrungsstufen und unabhängig von Fachrichtung oder Geschlecht.

Dublin (awp)