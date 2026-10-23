Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagnachmittag

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Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,22 Prozent auf 81.454,51 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 81.279,14 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 17,3 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,19 Prozent auf 58,59 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 58,70 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 0,63 Prozent auf 2.398,30 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.383,31 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,56 Prozent auf 284,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 274,56 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 1,309 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,306 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,10 Prozent auf 605,91 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 599,32 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,95 Prozent auf 0,2159 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2118 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1751 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1765 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3296 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3281 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 747,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (730,27 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0786 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0799 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 104,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (103,44 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Avalanche-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 9,108 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 12,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,93 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Sui-Kurs um 1,72 Prozent auf 0,9891 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9724 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.