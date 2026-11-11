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11.11.2026 12:43:06
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Kryptokurse am Mittwochmittag.
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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 12:31 um 0,40 Prozent auf 73.985,18 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 73.692,17 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,7 Prozent aufweist und bei 9,71 EUR notiert.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Litecoin-Kurs 0,57 Prozent stärker bei 50,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 50,62 US-Dollar.
Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,47 Prozent auf 2.057,13 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.047,53 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,42 Prozent schwächer bei 229,57 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 230,55 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,30 Prozent auf 1,058 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,054 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 2,85 Prozent auf 577,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 561,43 US-Dollar.
Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 1,30 Prozent auf 0,1760 US-Dollar, nach 0,1738 US-Dollar am Vortag.
Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 2,21 Prozent auf 0,1476 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1444 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3171 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 0,31 Prozent auf 681,31 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 679,23 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0680 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0679 US-Dollar.
Währenddessen legt der Solana-Kurs um 0,72 Prozent auf 83,83 US-Dollar zu. Gestern war Solana noch 83,23 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Avalanche um 2,65 Prozent auf 8,603 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 8,381 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,92 Prozent auf 10,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 10,27 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,81 Prozent auf 0,8293 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8227 US-Dollar wert.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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