Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.30 Prozent fester bei 22’660.01 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.048 Prozent leichter bei 22’580.36 Punkten, nach 22’591.15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 22’493.96 Punkte, das Tageshoch hingegen 22’671.39 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’455.55 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20’369.73 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, mit 18’189.17 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17.53 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 22’801.90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nissan Motor (+ 8.37 Prozent auf 2.46 USD), Repligen (+ 7.72 Prozent auf 133.67 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 5.32 Prozent auf 20.20 USD), Integra LifeSciences (+ 5.14 Prozent auf 14.33 USD) und OSI Systems (+ 4.73 Prozent auf 249.24 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen inTest (-9.31 Prozent auf 7.89 USD), AXT (-8.18 Prozent auf 4.49 USD), Grupo Financiero Galicia (-6.48 Prozent auf 27.56 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5.35 Prozent auf 4.60 USD) und Hooker Furniture (-4.15 Prozent auf 10.15 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 65’401’998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.689 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.71 erwartet. Mit 10.61 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch