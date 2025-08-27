Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.21 Prozent höher bei 21’590.14 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 21’526.33 Zählern und damit 0.083 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (21’544.27 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21’616.17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 21’476.30 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.576 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 21’108.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19’199.16 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, bei 17’754.82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11.98 Prozent nach oben. Bei 21’803.75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’784.03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 19.07 Prozent auf 2.56 USD), American Eagle Outfitters (+ 8.54 Prozent auf 13.22 USD), Photronics (+ 7.63 Prozent auf 23.97 USD), Steven Madden (+ 4.41 Prozent auf 29.38 USD) und Nortech Systems (+ 4.40 Prozent auf 9.01 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Taylor Devices (-6.56 Prozent auf 48.02 USD), Nissan Motor (-6.52 Prozent auf 2.15 USD), TransAct Technologies (-5.95 Prozent auf 4.11 USD), Grupo Financiero Galicia (-4.16 Prozent auf 39.82 USD) und OraSure Technologies (-4.02 Prozent auf 3.34 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35’312’296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.776 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.43 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch