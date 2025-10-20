Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’620 -0.2%  SPI 17’340 -0.1%  Dow 46’191 0.5%  DAX 24’069 1.0%  Euro 0.9247 0.0%  EStoxx50 5’640 0.6%  Gold 4’252 0.1%  Bitcoin 88’114 2.2%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 61.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum von vor 3 Jahren eingebracht
So lohnend wäre ein Investment in Litecoin von vor 10 Jahren gewesen
So lukrativ wäre eine Bitcoin-Investition von vor 10 Jahren gewesen
Stablecoin-Chaos um PayPal: Wie ein Bug 300 Billionen Token erzeugte
OpenAI-Deal mit AMD: Das überrascht selbst den NVIDIA-Chef
Suche...
Investition unter der Lupe 20.10.2025 11:03:11

So lohnend wäre ein Investment in Litecoin von vor 10 Jahren gewesen

So lohnend wäre ein Investment in Litecoin von vor 10 Jahren gewesen

Bei einem frühen Litecoin-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Litecoin kostete gestern vor 10 Jahren 3.057 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 327.11 LTC im Portfolio. Mit dem LTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (93.29 USD), wäre das Investment nun 30’517.93 USD wert. Damit wäre das Investment 2’951.79 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 05.11.2024 bei 65.42 USD. Bei 137.03 USD erreichte Litecoin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025