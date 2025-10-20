So lohnend wäre ein Investment in Litecoin von vor 10 Jahren gewesen

Anzeige

Litecoin kostete gestern vor 10 Jahren 3.057 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 327.11 LTC im Portfolio. Mit dem LTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (93.29 USD), wäre das Investment nun 30’517.93 USD wert. Damit wäre das Investment 2’951.79 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 05.11.2024 bei 65.42 USD. Bei 137.03 USD erreichte Litecoin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net