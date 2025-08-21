|Kurse + Charts + Realtime
21.08.2025 22:40:44
Zoom-Aktie kräftig im Plus: Zoom steigert Umsatz - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück
Für Anleger des US-amerikanischen Softwareunternehmens Zoom Communications wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend.
Den Umsatz konnte das US-Softwareunternehmen unterdessen von 1,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 1,22 US-Dollar steigern. Erwartet wurden hier im Vorfeld 1,20 Milliarden US-Dollar.
Die Aktie von Zoom Communications reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Plus von 6,01 Prozent auf 77,57 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Zoom Communications
