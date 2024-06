Zinswende im Blick: Das spricht bei Small-Cap-Aktien für eine Trendumkehr

• Indikator deutet auf Trendwende bei Small-Cap-Aktien hin• Zinswende begünstigt Entwicklung von Small-Cap-Titeln• Fünf vielversprechende Small-Cap-Aktien im Überblick

Trendwende für Small-Cap-Aktien

Kevin Dempter von Renaissance Macro erklärt laut MarketWatch, dass die Abflüsse aus dem iShares Russel 2000 ETF IWM, einem der grössten ETFs, der US-Small-Caps abbildet, auf einer rollierenden 65-Tage-Basis langsam übertrieben aussehen würden. "...[I]nvestoren scheinen das Handtuch bei Small Caps geworfen zu haben, ein ermutigendes konträres Signal", erklärt der Experte.

Mit Blick auf sinkende Renditen bei US-Staatsanleihen und einer für Ende des Jahres erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank Fed werde allgemein angenommen, dass Small Caps vor einer Aufholrally stehen.

Jedoch gab es bei Small Caps in der Vergangenheit auch einige Fehlstarts. So zum Beispiel Ende letzten Jahres, als der Russell 2000 RUT während eines zweimonatigen Zeitraums zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember um mehr als 20 Prozent zulegen konnte und sowohl den S&P 500 als auch den NASDAQ Composite übertraf.

Der vom IWM nachgebildete Russell 2000-Index erreichte nun kürzlich seinen niedrigsten Stand seit April und lag im Jahresverlauf leicht im Minus.

Zinswende im Blick

UBS-Chief Investment Officer Maximilian Kunkel erklärt in einer Kolumne bei der "WirtschaftsWoche" bereits vor geraumer Zeit, dass sich Zinssenkungen besonders gut auf Small-Caps auswirken könnten. "Bessere Gewinnaussichten und niedrigere Zinsen sollten sich vor allem positiv auf Aktien klein kapitalisierter Unternehmen, die derzeit attraktiv bewertet sind, auswirken", so der Experte.

Und auch deutschen Small-Caps könnte eine Trendwende bevorstehen. Im Gegensatz zur deutschen Wirtschaftsleistung hat das führende deutsche Börsenbarometer DAX seit vergangenem Oktober merklich zugelegt. "Die Diskrepanz zwischen Aktienkursen und der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ist enorm", erklärte Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM laut ExtraETF. Dies liege daran, dass viele deutsche Unternehmen von der besseren wirtschaftlichen Lage im Ausland profitieren, da Deutschland weiterhin eine starke Exportwirtschaft sei.

Besonders die international tätigen DAX-Konzerne profitieren von der besseren Konjunktur in Amerika und Asien, da sie im Durchschnitt weniger als ein Fünftel ihres Umsatzes in Deutschland erzielen. Im Vergleich dazu generieren die kleineren MDAX-Unternehmen etwa 30 Prozent und die SDAX-Unternehmen über 40 Prozent ihres Umsatzes in Deutschland. "Viele kleine und mittlere Betriebe sind stärker auf die Binnenwirtschaft ausgerichtet und werden von einer Zinswende mehr profitieren", so Gerlinger.

Der richtige Einstiegszeitpunkt sei laut dem Experten jedoch noch nicht gekommen. Er legt diesen Zeitpunkt eher in das zweite Halbjahr 2024. Für Investitionen in Nebenwerte empfiehlt Gerlinger die USA gegenüber Europa, da dort die Konjunktur vorerst schwächer bleibe. Dennoch bieten Small Caps Anlegern grosse Chancen: "Viele Small-Cap-Werte sind so attraktiv bewertet wie seit vielen Jahren nicht mehr", erklärt Gerlinger.

Diese 5 Small-Caps haben Potenzial

Der MarketScreener stellt ausserdem fünf Small-Cap-Aktien aus den USA vor, die ein grosses Potenzial für Umsatz- und Gewinnsteigerungen haben und damit für Anleger von Interesse sein könnten.

Alamo ist auf Geräte für das Vegetationsmanagement und den industriellen Sektor spezialisiert. Der erste Bereich trägt 65 Prozent zum Umsatz bei. Zu den starken Marken des Unternehmens gehören Bush Hog, Rhino, Dixie Chopper, Schulte und McConnel, die Produkte wie Rasenmäher, Laubbläser, Baumschneidemaschinen und Häcksler anbieten. Die Sparte für Industrieausrüstung, die 35 Prozent des Umsatzes ausmacht, umfasst ebenfalls renommierte Marken wie Gradall, VacAll, Super Products und Schwarze, die Maschinen wie hydraulische Bagger, Saugwagen, Rohrreiniger und Schneeräumungslösungen herstellen.

In den vergangenen zehn Jahren stieg der Kurs der Aktie um 258 Prozent. Und auch das EPS-Wachstum wird von MarketScreener als "stark" eingeordnet.

Bei MYR handelt es sich um eine Holdinggesellschaft, die verschiedene Tochtergesellschaften im Bereich der spezialisierten elektrischen Bauarbeiten umfasst. Die Gruppe bedient den Infrastrukturdienstleistungsmarkt und bietet eine umfassende Projektabwicklung an, die Planung, Engineering, Beschaffung, Bau, Aufrüstung, Wartung und Reparaturen umfasst. Im gewerblichen und industriellen Bereich deckt MYR verschiedene Bereiche ab, darunter Strassenbeleuchtung, Signaltechnik, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und verschiedene Verkabelungssysteme. Das Unternehmen ist in den USA und Kanada tätig.

Der Aktienkurs des Unternehmens stieg in den letzten zehn Jahren um 496 Prozent an. Zudem entwickle sich auch das EPS-Wachstum "stark".

Simpson Manufacturing ist ein Unternehmen aus dem Baugewerbe und bietet hauptsächlich Produkte für Holzkonstruktionen (85 Prozent des Umsatzes) sowie für Beton (15 Prozent des Umsatzes) an. Simpson Manufacturing ist international aktiv, wobei 74 Prozent des Umsatzes in den USA erzielt werden. Das Unternehmen arbeitet mit 26 der 30 grössten amerikanischen Bauunternehmen zusammen, und seine Produkte werden in etwa 50 Prozent der Neubauten in den USA verwendet.

In den letzten zehn Jahren konnte die Aktie des Unternehmens rund 391 Prozent dazugewinnen. Das EPS-Wachstum wird laut MarketScreener als "sehr stark" eingeordnet.

NAPCO ist spezialisiert auf elektronische Sicherheitsvorrichtungen, zellulare Kommunikationsdienste für Einbruch- und Feueralarmsysteme sowie Sicherheitssysteme für Schulen. Das Unternehmen verzeichnet ein starkes Wachstum und ist strategisch gut positioniert, da es ein umfassendes Angebot für wachsende Märkte bereitstellt, so MarketScreener.

In den letzten zehn Jahren stieg der Aktienkurs des Unternehmens um ganze 1.543 Prozent. Das EPS-Wachstum entwickelte sich ebenfalls "stark".

Badger Meter entwickelt Produkte zur Unterstützung von Versorgungsunternehmen, insbesondere im Bereich der Wasserwirtschaft und -flusskontrolle. Das Unternehmen konzentriert sich auf Geräte und Zähler zur Messung von Durchfluss, Qualität, Lecks und Druck in Wasseranlagen.

Der Aktienkurs des Unternehmens stieg in den vergangenen zehn Jahren um 661 Prozent. Das EPS-Wachstum wird als "sehr stark" eingeordnet.

