NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Alphabet dürfte die Erwartungen an das zweite Quartal schlagen, schrieb Brad Erickson in einem Ausblick am Dienstag. Fundamental sei Alphabet stark, thematisch gebe es Herausforderungen./ajx/ag;