|
19.08.2025 17:11:57
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Der chinesische Tech-Konzern Xiaomi, der unter anderem Smartphones und E-Autos fertigt, hat die Bilanz des vergangenen Quartals präsentiert.
Die durchschnittliche Umsatzprognose der Experten für das vergangene Quartal lag bei 114,82 Milliarden RMB. Tatsächlich setzte Xiaomi im Berichtszeitraum 115,956 Milliarden RMB um, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 88,89 Milliarden RMB erzielt worden war.
An der Börse in Hongkong war der Dienstagshandel zum Zeitpunkt der Zahlenvorlage bereits beendet. Die Xiaomi-Aktie verlor bis Börsenschluss 1,23 Prozent auf 52,40 HKD.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Xiaomi
07:12
|Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
04.08.25
|Erste Schätzungen: Xiaomi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
11.07.25
|Xiaomi-Aktie: Vom Nobody zum Tech-Giganten - so wurde Xiaomi zur Weltmarke (finanzen.ch)
04.07.25
|Xiaomi-Aktie deutlich unter Druck: E-Auto-Boom bringt Zeitplan ins Wanken (finanzen.ch)
03.07.25
|Xiaomi-Aktie unter Druck: Lieferengpässe bei neuem E-Auto sorgen für Unsicherheit (finanzen.ch)
01.07.25
|Xiaomi-Aktie im Blick: Nach Tesla greift Xiaomi jetzt auch Meta mit AI-Brille an (finanzen.ch)
27.06.25
|YU7-Marktstart sorgt für Wirbel: Xiaomi-Aktie auf Rekordhoch, Konkurrenz wie BYD unter Druck (finanzen.ch)
27.06.25
|Xiaomi shares soar to record after phonemaker sells 200,000 electric SUVs in 3 minutes (Financial Times)
Analysen zu Xiaomi
