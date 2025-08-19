Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 1.1%  SPI 16’945 1.0%  Dow 45’002 0.2%  DAX 24’439 0.5%  Euro 0.9411 -0.1%  EStoxx50 5’487 1.0%  Gold 3’323 -0.2%  Bitcoin 91’739 -2.3%  Dollar 0.8066 -0.1%  Öl 66.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526DocMorris4261528Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Allianz-Aktie im Blick: Konzern setzt Aktienrückkauf fort
Kehrt die Lufthansa-Aktie in den DAX zurück? - Die Chancen
So reagieren Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
Commerzbank-Aktie erholt sich: Rally setzt sich nach Montagsdelle fort
Stadler-Aktien von zuversichtlichen Aussagen des Patrons beflügelt
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bücher geöffnet 19.08.2025 17:11:57

Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn

Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn

Der chinesische Tech-Konzern Xiaomi, der unter anderem Smartphones und E-Autos fertigt, hat die Bilanz des vergangenen Quartals präsentiert.

Xiaomi
5.84 EUR -1.68%
Kaufen Verkaufen
Im zweiten Quartal des Jahres 2025 erzielte Xiaomi einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,45 RMB. Im Vorfeld waren die Analysten im Durchschnitt von einem Gewinn in Höhe von 0,327 RMB je Aktie ausgegangen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi noch 0,20 RMB je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose der Experten für das vergangene Quartal lag bei 114,82 Milliarden RMB. Tatsächlich setzte Xiaomi im Berichtszeitraum 115,956 Milliarden RMB um, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 88,89 Milliarden RMB erzielt worden war.

An der Börse in Hongkong war der Dienstagshandel zum Zeitpunkt der Zahlenvorlage bereits beendet. Die Xiaomi-Aktie verlor bis Börsenschluss 1,23 Prozent auf 52,40 HKD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

BYD, MG & Co. sorgen für günstigere Preise bei Elektro-Autos
Kritik an Produktplanung bremst Apple-Aktie - Analysten warnen
Chancen für NVIDIA-Aktie: Zulieferer SK Hynix prognostiziert Wachstum im KI-Speichermarkt

Bildquelle: Iryna Imago / Shutterstock.com,Ramon Costa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu Xiaomi

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Xiaomi

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

14:06 Wie könnte es bei Swatch weitergehen?
09:57 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
09:47 SMI-Gewinnserie gerissen
09:33 Marktüberblick: Bayer-Aktie gesucht
06:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Verhaltener Wochenstart
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’665.64 19.97 BHPSRU
Short 12’930.48 13.84 S2S3YU
Short 13’398.60 8.99 O5UBSU
SMI-Kurs: 12’195.05 19.08.2025 17:01:43
Long 11’667.69 19.49 SWFBJU
Long 11’382.60 13.39 BK5S8U
Long 10’886.87 8.70 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Xiaomi 5.87 -1.15% Xiaomi

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So reagieren Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch

Top-Rankings

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So hat David Einhorn im zweiten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}